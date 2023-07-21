CZN Burak'ın babası konuştu: Deprem bölgesindeki yardımları reklam için yaptı

Yayınlanma: 21.07.2023 - 20:19

Güncelleme: 21.07.2023 - 20:19

CZN Burak hesabıyla TikTok ve Instagram hesaplarında Türkiye’deki en yüksek takipçi sayısına ulaşan ünlü şef Burak Özdemir, babasıyla davalık oldu.

İkili arasındaki kriz Türkiye’yi sarsan depremlerin ardından patlak verdi. Aslen Hataylı olan CZN Burak, deprem bölgesine elinden geldiğince yardım yapmaya çalıştı. Ancak bu süreçte babasının engellemeleriyle karşı karşıya kaldı. Depremzedelere yardım eli uzatmasının önüne geçilmesine dayanamayan CZN Burak, babasıyla olan tüm bağlarını kopardı.

Dolandırıldığını öne süren CZN Burak, kendi adını ve fotoğrafını kullanan mekanlardan tabelaların indirilmesini talep etti.

Kanal D Haber'den Buse Öztürk'e konuşan baba İsmail Özdemir, "Burak 'Babam beni dolandırdı' diyor. Hiç alakası yok. Yaptığı yardımlar hep prim katsın diye yapıldı. İçinden gelerek hiçbir zaman yardım etmemiştir" açıklamasını yaptı.

Oğluna ve eski eşine tepki gösteren baba İsmail Özdemir, "Annesinin genlerini almış. Babaya karşı düşman ediyor. Sosyal medyasını da ben sağladım, sponsorluğunu da ben yaptım. Zaten iki sene öncesine kadar bakarsanız Burak diye bir şey yoktu" ifadelerini kullandı.

Yeni girişiminde tek başına yer alan 29 yaşındaki işletmeci, süreç mahkemede olduğu için açıklama yapmayacağını söyledi.