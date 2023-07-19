CZN Burak davalık oldu: Babası dolandırdı!

Yayınlanma: 19.07.2023 - 10:11

Güncelleme: 19.07.2023 - 10:11

CZN Burak hesabıyla TikTok ve Instagram hesaplarında Türkiye’deki en yüksek takipçi sayısına ulaşan ünlü şef Burak Özdemir, babasıyla davalık oldu.

İkili arasındaki kriz Türkiye’yi sarsan depremlerin ardından patlak verdi. Aslen Hataylı olan CZN Burak, deprem bölgesine elinden geldiğince yardım yapmaya çalıştı. Ancak bu süreçte babasının engellemeleriyle karşı karşıya kaldı. Depremzedelere yardım eli uzatmasının önüne geçilmesine dayanamayan CZN Burak, babasıyla olan tüm bağlarını kopardı.

İLK DURUŞMA EYLÜL’DE

Yeni Şafak’ta yer alan habere göre, tek başına yeni bir sayfa açmak için kolları sıvayan CZN Burak, babası tarafından isim haklarının satıldığını öğrenince mahkemenin yolunu tuttu. Çağlayan Adliyesi’nde görülecek ilk duruşma ise eylül ayında.

Dolandırıldığını öne süren CZN Burak, kendi adını ve fotoğrafını kullanan mekanlardan tabelaların indirilmesini talep ediyor.

Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarda da İstanbul’da Vadi İstanbul’dan başka şubesinin olmadığını sık sık belirten CZN Burak, “Lütfen ismimi, resmimi korsan kullanan emek hırsızlarına itibar etmeyin” diyerek uyarıda bulunuyor.