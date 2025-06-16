Dakota Johnson'dan çarpıcı açıklama: 'Seks için her zaman heyecanlıyım'

Ünlü oyuncu Dakota Johnson, Coldplay grubunun solisti Chris Martin ile yollarını ayırmasının ardından yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. 8 yıllık ilişkisini bu ayın başında sonlandırdığı öğrenilen Johnson, yeni filmi Materialists hakkında konuştuğu bir podcast yayınında çarpıcı ifadeler kullandı.

SEKS SAHNELERİNE HAZIRLANMASI GEREKMİYOR

“Grinin Elli Tonu” filmiyle dünya çapında tanınan 35 yaşındaki oyuncu, podcast sırasında, “Seks sahneleri için kendimi hazırlamama gerek yok” dedi ve ardından, “Her zaman seks için heyecanlıyım” ifadeleriyle şaşkınlık yarattı.

ANNESİYLE SEKS KONUŞMALARI YAPTIĞINI AÇIKLADI

Hollywood yıldızı annesi Melanie Griffith ile özel hayatına dair açık bir iletişimi olduğunu belirten Johnson, annesinin ona seksin “değerli ve önemli” olduğunu öğrettiğini söyledi.

“VÜCUDUMLA GURUR DUYMAYI ANNEMDEN ÖĞRENDİM”

Don Johnson ve Melanie Griffith’in kızı olan Dakota Johnson, sözlerine şu şekilde devam etti: