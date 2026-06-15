David Beckham Hollywood Şöhretler Kaldırımı’nda yıldız sahibi oldu: Tom Cruise yalnız bırakmadı

Spor dünyasının dünyaca ünlü isimlerinden David Beckham, Los Angeles'ta düzenlenen törenle Hollywood Şöhretler Kaldırımı'nda (Walk of Fame) kendi yıldızına kavuştu. Spor, eğlence ve küresel kültür üzerindeki kalıcı etkisi nedeniyle bu onura layık görülen eski futbolcuyu, törende eşi Victoria Beckham ile çocukları Romeo, Cruz ve Harper yalnız bırakmadı.

Tören için geleneksel kırmızı halı yerine, futbol temalı yeşil bir halı tercih edildi.





TOM CRUİSE'DAN "BİR HOLLYWOOD ÖYKÜSÜ" NİTELİĞİ

Beckham çiftinin uzun süredir yakın dostu olan sinema oyuncusu Tom Cruise da törene katılarak destek verdi. Beckham’a sarılarak tebrik eden Cruise, ünlü futbolcunun kariyer yolculuğunu; sıkı çalışma, azim ve küresel etki açısından "bir Hollywood öyküsü" olarak nitelendirdi.

Törende konuşan David Beckham, bu onuru "gerçeküstü" olarak tanımlayarak şu ifadeleri kullandı:

"Her zaman hayalperest oldum ama böyle bir onurun benim gibi işçi sınıfından bir İngiliz futbolcuya geleceğini asla hayal edemezdim. 2026 Dünya Kupası'nın ABD'deki açılışını kutlamaya hazırlanırken bugün burada olmak çok anlamlı. Çok sevdiğim sporun bu ülkede son 30 yılda nasıl büyüdüğünü görmek çok güçlü bir an."

Beckham ayrıca, 2007 yılında LA Galaxy'ye transfer olduğunda kendisini karşılayan Tom Cruise'a, "20 yıl önce bizi 'Los Angeles'a hoş geldiniz' diyerek karşıladın ve o zamandan beri bana sadık bir dost ve ilham kaynağı oldun" sözleriyle teşekkür etti.





AİLE İÇİ ANLAŞMAZLIK SORULARINI YANITLAMADI

Törende gözler, Beckham ailesinin en büyük oğlu Brooklyn Beckham’ı aradı. Eşi Nicola Peltz ile olan ilişkisi üzerinden ebeveynleriyle uzun süredir gerilim yaşayan ve ocak ayında sosyal medyadan ailesiyle uzlaşmak istemediğini duyuran 27 yaşındaki Brooklyn Beckham törene katılmadı.

Medya mensuplarının aile içi dargınlıkla ilgili sorularını yanıtlamayı reddeden David Beckham, konuyu "özel bir mesele" olarak nitelendirdi. Gazetecilere, "Dürüst olmak gerekirse sizi burada durdurduğum için üzgünüm ama bu özel bir mesele" diyen Beckham, röportajın devamında tüm çocuklarını kastederek, "Dört harika çocuğum var. Aile her zaman önce gelir" diyerek konuyu kapattı.