Dawson's Creek dizisinin ikonik evi satıldı: İşte satış fiyatı!

Dünya çapında geniş bir hayran kitlesine sahip olan ve 1998-2003 yılları arasında yayınlandığı dönemde gençlik dramalarına yeni bir soluk getiren "Dawson's Creek" dizisinin en önemli mekanlarından biri satıldı. Dizide James Van Der Beek'in hayat verdiği Dawson Leery karakterinin yaşadığı o meşhur sahil evi, rekor bir fiyatla el değiştirdi.

145 YILLIK TARİH İLK KEZ EL DEĞİŞTİ

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletindeki Wilmington kentinde yer alan bu tarihi mülk, sadece bir dizi mekanı olmasıyla değil, köklü geçmişiyle de dikkat çekiyor. 1880 yılında inşa edilen ve tam 145 yıldır aynı aileye ait olan ev, 2025 yılına kadar daha önce hiç satışa çıkarılmamıştı. Geçen yıl ekim ayında 3,5 milyon dolar bedelle piyasaya sürülen yapı, yapılan pazarlıklar sonucu 2,7 milyon dolara (yaklaşık 123,5 milyon TL) alıcı buldu. Alıcının kimliği ise gizli tutuluyor.





DİZİNİN DIŞ DÜNYASINI TEMSİL EDİYORDU

Hewlett's Creek manzaralı 1,7 dönümlük bir arazi üzerinde konumlanan ev, dört yatak odası ve üç banyoya sahip. Dizinin kurgusal Capeside kasabasında geçen hikayesinde, karakterlerin sık sık bir araya geldiği beyaz ahşap cephe, geniş veranda ve özellikle suya uzanan ikonik iskele, dış mekan çekimlerinin merkezini oluşturuyordu.

İç mekan sahneleri stüdyolarda çekilse de, Wilmington'daki bu yapı dizinin görsel dünyasının en ikonik simgesi olarak kabul ediliyordu. 90'lar nostaljisi yaşamak isteyenlerin ve dizi hayranlarının hafızasına kazınan iskele, televizyon tarihinin en unutulmaz sahnelerine ev sahipliği yapmıştı.