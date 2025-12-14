Debby Ryan ve Josh Dun ilk bebeklerini kucaklarına aldı

Oyuncu Debby Ryan ile Twenty One Pilots grubunun üyesi Josh Dun, ilk çocuklarını kucaklarına aldı. Ünlü çiftin, kızlarını evde doğum yöntemiyle dünyaya getirdiği öğrenildi.

Debby Ryan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla müjdeli haberi duyurdu. Oyuncu, kızları Felix’in 4 Aralık’ta gerçekleşen “süper ay”dan birkaç saat sonra dünyaya geldiğini açıkladı. Paylaşımda, doğum anlarına dair duygusal görüntülere de yer verildi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Debby Ryan (@debbyryan)'in paylaştığı bir gönderi

Ryan’ın paylaştığı videoda, şişme bir doğum havuzunun kenarına yaslandığı, eşi Josh Dun’ın ise onu teselli ettiği görüldü. Bu görüntüler, çiftin doğum için hastaneyi değil ev ortamını tercih ettiğini ortaya koydu. Diğer fotoğraflarda ise doğumun ardından çoğunlukla uyuyan, yaklaşık 3,6 kilo (8 pound) ağırlığındaki bebek Felix yer aldı.

Ünlü oyuncu, kızlarının öğle saatlerinde babasının kollarında doğduğunu belirterek, paylaşımında duygusal ve şiirsel ifadelere yer verdi. Ryan, “Saçları ipek gibi, nefesi vanilyalı dondurma gibi kokuyor. Her cıvıltısı, ciyaklaması ve inlemesi müzik gibi. Ne zaman bakıp geri dönsem, bir şekilde küçülmüş oluyor” sözleriyle duygularını dile getirdi.

Anne olmanın kendisi için taşıdığı anlamı da anlatan Debby Ryan, “Birçok şey oldum ama onun evi olmak, büyüme ışığı olmak, dünyaya yeni bir ruh getirmek için bir geçit olmak… Bunlar benim en büyük onurlarım. Dünyaya hoş geldin küçük ay ışığı. Seni sonsuza kadar seveceğim” ifadelerini kullandı.

Debby Ryan ve Josh Dun, birkaç yıl süren birlikteliklerinin ardından 2019 yılında evlenmişti. Ryan, Eylül ayında sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla hamile olduğunu duyurmuştu.