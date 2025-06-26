Defne Samyeli ve kızı Derin Talu dolandırıldı!

Defne Samyeli ve kızı Derin Talu, sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen bir dolandırıcılık olayının mağduru oldu. 16 Mayıs tarihinde Derin Talu'ya, “Parcel Worldwide” adlı bir kullanıcı tarafından Telegram üzerinden mesaj gönderildi. Mesajda, ‘Miu Miu’ isimli markadan gönderildiği iddia edilen bir kargonun teslimi için 255 dolar ödeme talep edildi.

255 DOLARLIK ÖDEME YAPTILAR

Derin Talu, mesajı aldıktan sonra durumu annesi Defne Samyeli ile paylaştı. Yapılan değerlendirme sonucunda kargonun gerçek olabileceği ihtimali üzerine talep edilen 255 dolar, ilgili hesaba gönderildi. Ancak kargonun teslim edilmemesi üzerine dolandırıldıklarını anlayan anne-kız, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak şikâyette bulundu.-

ŞÜPHELİ SERBEST KALDI

Sabah’tan Atakan Irmak’ın haberine göre, Defne Samyeli ve Derin Talu, verdikleri dilekçede mesajın içeriğine inandıklarını, kargonun gerçekten kendilerine ait olabileceğini düşündüklerini belirtti. Ancak ödeme yapılmasına rağmen kargonun gelmemesi üzerine dolandırıldıklarını ifade ettiler. Başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli Meçhul S. gözaltına alındı ancak ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

SAVCILIKTAN TAKİPSİZLİK KARARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmayı takipsizlikle sonuçlandırdı. Savcılık kararında, olayda Türk Ceza Kanunu'nda tanımlanan dolandırıcılık suçunun unsurlarının oluşmadığı belirtildi. Kararda, dolandırıcılık suçunun oluşması için failin mağduru kandıracak düzeyde ağır ve ustaca hileli davranışlar sergilemesi gerektiği, mevcut olayda bu unsurların bulunmadığı ifade edildi.

Savcılık ayrıca, olayın ceza hukuku kapsamında değil, özel hukuk çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, tarafların hukuk mahkemelerinde dava açmaları gerektiğine hükmetti.