'Delikanlı' dizisinde kriz çözüldü: Fırat Tanış’ın yerine gelen isim belli oldu

Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan, OGM Pictures imzalı "Delikanlı" dizisinde sular durulmuyor. Başlangıçta Miran karakteri için usta oyuncu Fırat Tanış ile anlaşıldığı duyurulmuş, ancak kamuoyundan gelen tepkiler üzerine yapımdan geri adım atılmıştı. Yaşanan bu kadro krizinin ardından yapım ekibi, karakteri emanet edecekleri ismi belirledi.

MİRAN: GEÇMİŞTEN GELEN BÜYÜK DÜŞMAN

Yönetmen koltuğunda Zeynep Günay ve Recai Karagöz’ün oturduğu, senaryosunu Aybike Ertürk’ün kaleme aldığı dizinin kadrosuna başarılı aktör Uğur Aslan dahil oldu. Aslan, dizide Salih Bademci’nin canlandırdığı Sarp karakterinin geçmişten gelen azılı düşmanı Miran olarak izleyici karşısına çıkacak.





HİKÂYENİN KİLİT İSMİ OLACAK

Miran karakteri, dizinin dramatik yapısında sadece bir düşman olarak değil, aynı zamanda Yusuf’un "akıl hocası" olarak da kritik bir rol üstlenecek. "Yargı" dizisinde canlandırdığı Eren Komiser karakteriyle geniş kitlelerin takdirini kazanan Uğur Aslan’ın, Salih Bademci ile sergileyeceği performans şimdiden merak konusu oldu.