Demet Akalın’dan Fatih Ürek için mesaj: 'Kimseyle küs gitmek istemiyorum'

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda tedavi gören Fatih Ürek’i ziyaret etti. Daha önce küs oldukları Ürek ile yakın zamanda barışan Akalın, hastane ziyareti sonrası yaptığı açıklamalarda duygusal anlar yaşadığını paylaştı.

Akalın, ziyaret sonrası şunları söyledi:

"İlk gün kadar kötüydüm, ki size anlatamam. İlk düşündüğüm şey iyi ki barışmışız oldu. Kimseyle küs gitmek istemiyorum."

Son olarak Nişantaşı’nda görüntülenen ünlü şarkıcı, Ürek’in sağlık durumuna da değindi:

"Kimseyle küs kalmak istemiyorum. Allah’a emanet. Geçtiğimiz günlerde yanındaydım, 2 saat oradaydım. Yaşadığı çok kolay değil ama kurtulan insanlar da var. Fatih, sanat dünyasının neşesiydi."

Gazetecilerin, "Barışmak istediğiniz başka kim var?" sorusuna yanıt veren Akalın, şunları söyledi:

"Bir kişi daha kaldı, onunla da barışmak istiyorum ama adını söylemeyeceğim."

Ünlü şarkıcının bu açıklaması, o kişinin kim olduğu merak uyandırdı ve sosyal medyada gündem oldu.