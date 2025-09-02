Demet Akalın Güney Kore'yi eleştirdi: Sosyal medyanın diline düştü!

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, eşi Okan Kurt ve kızları Hira ile birlikte tatil için Güney Kore’ye gitti. Seul sokaklarını gezen Akalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu.

“İYİ GÜZEL HOŞ DA…”

Akalın, ülkede hırsızlık sorunu olmadığını vurgularken çöp kutularının olmamasına tepki gösterdi. Ünlü şarkıcı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Hırsızlık yokmuş memleketlerinde, iyi güzel hoş da… İnsan adam başı bir çöp kutusu koyar. ‘Çöpleri dağıtıyorlar’ diye koymuyorlarmış. Elinde çöple dolaşıp duruyorsun. Türkiye’nin gözünü seveyim.”

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA YARATTI

Akalın’ın sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Pek çok kullanıcı, “Tertemiz sokaklar daha ne istiyorsun?”, “Vizyonsuzluk böyle bir şey”, “En kötü derdimiz böyle olsa keşke” yorumlarıyla ünlü şarkıcıya tepki gösterdi.