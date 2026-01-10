Demet Akalın ile Blok3 arasında Spotify gerilimi: 'Anneannem yaşında...'

Şarkıcı Demet Akalın, geçtiğimiz günlerde Ebo’ya yönelik yaptığı açıklamalarla müzik sektöründeki Spotify manipülasyonu iddialarını yeniden gündeme taşıdı. Akalın’ın sözlerine rapçi Blok3’ten gelen yanıt, tartışmanın alevlenmesine neden oldu.

Demet Akalın, dijital müzik platformlarında listelerin nasıl şekillendiğine dair dikkat çekici bir örnek paylaşarak, Ebo’nun tek bir telefonla kendisini listelerden düşürdüğünü öne sürdü. Akalın, yaşananları, “Ebo yazın bir gün telefon açtı, ‘Ablayı yarın listenin zirvesinden indireceğiz’ dedi” sözleriyle anlattı.

Açıklamalarının devamında, yeni çıkan şarkıların kısa sürede zirveye yerleşmesini sorgulayan Akalın, “Yeni bir şarkının bu kadar sevileceğini nereden biliyorsun? BLOK3 güzel şarkılar yapıyor ama orada başka şeyler dönüyor” ifadelerini kullandı.

BLOK3’TEN SERT YANIT

Akalın’ın açıklamalarına kayıtsız kalmayan rapçi Blok3, söz konusu iddialara sert bir dille karşılık verdi. Blok3, “Cevap vermek bana yakışmaz çünkü benden yaşça büyük. Anneannemle falan aynı yaşta. Yani yakalayamaması normal. Konuşulmak için mecbur bana laf atmak zorunda. Ben de ona istediği son bir primini vereyim” ifadelerini kullandı.

DEMET AKALIN’DAN SOSYAL MEDYADA TEPKİ

Blok3’ün açıklamalarının ardından Demet Akalın, sosyal medya hesabından rapçiye yanıt verdi. Akalın, “Saygısız ve terbiyesiz… Benim sizin gibi ne botum ne de fake takipçim var. Otuz seneyi göreceksin sen. Güldürme beni! Utan” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

İki isim arasındaki polemik, sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, müzik sektöründeki dijital platform tartışmalarını da yeniden gündeme taşıdı.