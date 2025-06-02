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Demet Akalın'ın acı kaybı: 'Teyzemin emaneti gitti'

Demet Akalın'ın acı kaybı: 'Teyzemin emaneti gitti'

2.06.2025 11:39:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Demet Akalın'ın acı kaybı: 'Teyzemin emaneti gitti'

Demet Akalın, teyzesinin oğlu Hakan Kılıç’ın vefatını “Dağ gibi Hakan abim gitti” sözleriyle duyurdu. Kuzeni için bugün Gölcük’te cenaze töreni düzenlenecek.

Gerek açıklamaları gerek sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Demet Akalın, teyzesinin oğlu Hakan Kılıç'ın vefat ettiğini duyurdu. Ünlü şarkıcı, acı haberi "Dağ gibi Hakan abim gitti. Teyzemin emaneti gitti" diyerek paylaştı.

ACILI HABERİ SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

53 yaşındaki Demet Akalın, kaybettiği kuzeni Hakan Kılıç'ın cenaze töreninin detaylarını da sosyal medya üzerinden duyurdu.


Ünlü şarkıcının kuzeni Hakan Kılıç, bugün Gölcük’teki Değirmendere Camii’nde ikindi namazına müteakip son yolculuğuna uğurlanacak.

DEMET AKALIN’IN HAYATINI DEĞİŞTİREN KAZA

23 Nisan 1972 doğumlu Demet Akalın, henüz 2 yaşındayken; babası Ali Akalın, annesi Şenay Akalın, teyzesi ve eniştesi yılbaşı kutlaması için gittikleri İstanbul dönüşü kaza geçirdi. O sırada babaannesinde olan Akalın, bu kazada babası ve teyzesini kaybetmişti.

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