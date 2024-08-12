Hadise ve Gülşen'i eleştiren Demet Akalın aynı elbiseyle sahneye çıktı!

Yayınlanma: 12.08.2024 - 11:55

Güncelleme: 12.08.2024 - 11:55

Geçen yıllarda Hadise ve Gülşen'in sahne kıyafetlerini fazla cüretkâr bulduğunu belirten Demet Akalın, bu hafta sonu İzmir Dikili'deki bir plajda sahne aldı. Hadise ve Gülşen’in kıyafetlerini eleştiren Akalın, bu kez Gülşen'in kostümüne benzer bir kıyafet tercih etti.

Akalın, mayo üzerine transparan bir elbise giymesiyle dikkat çekti. Bu durum, bazı takipçileri tarafından Gülşen’i hatırlattı ve eleştirildi.

Demet Akalın, eski dostu Gülşen'in sahne kostümleri hakkında kızı Hira'nın "Anne senin arkadaşın neden donla sahneye çıkmış?" sorusunu sorduğunu söyleyerek "Onu dediğinde gerildim, ne diyeceğimi bilemedim. Moda olduğu için giyildiğini söylediğimde karşı çıktı" demişti.

Bunun üzerine bir takipçisinin, "Çocuk, anne neden çıplaksın demedi mi?" yorumuna kayıtsız kalmayan Akalın, sahneye bikiniyle çıkmasının bir sorun oluşturmadığını savundu.

Akalın, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Altımdaki don olmadığı için plaj konserinde demedi. Dese de senin gibi yazanlar giymeye devam edeceğimi söyledim, duymadıysan. Bir daha söyleyeyim; eski bir mayo güzeli olarak geçmişte bunun milyonlarca giydiklerim var. Devam edeceğim" ifadelerini kullandı.