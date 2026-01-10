Demi Moore, eski eşi Bruce Willis’in bilinmeyen alışkanlığını anlattı

Dünyaca ünlü oyuncu Demi Moore, eski eşi Bruce Willis ile evliliklerinin ilk yıllarına dair nadir bir itirafta bulundu. Moore, Willis’in ünlü müzisyen Neil Diamond’a olan tutkusunu ilk kez detaylarıyla anlattı.

63 yaşındaki oyuncu, Kate Hudson’ın başrolünde yer aldığı “Song Sung Blues” filminin Los Angeles’taki özel gösterimi kapsamında düzenlenen söyleşide, filmin kendisi için neden özel bir anlam taşıdığını dile getirdi. Moore, çarşamba günü Soho House’ta gerçekleşen etkinlikte yaptığı açıklamalarda, Bruce Willis’in müzikle olan bağından söz etti.

“HAFTADA BİR MUTLAKA ÇALARDI”

Moore, 13 yıl süren evlilikleri boyunca Willis’in haftada bir günü “Neil Diamond Günü” ilan ettiğini belirterek, “Bu benim için çok özel bir anı. Bruce’un haftada bir mutlaka Neil Diamond günü olurdu. O gün boyunca sadece Neil Diamond şarkıları çalardı” ifadelerini kullandı.

Bu alışkanlığın yıllarca sürdüğünü aktaran Moore, kendisinin de Bruce Willis gibi büyük bir Neil Diamond hayranı olduğunu söyledi.

Filme adını veren “Song Sung Blues” adlı şarkı, Neil Diamond tarafından 1972 yılında yayımlanmıştı. Filmde Kate Hudson ve Hugh Jackman, Neil Diamond şarkılarını seslendiren Lightning & Thunder grubunun kurucuları Mike ve Claire Sardina çiftini canlandırıyor.