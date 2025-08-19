Cumhuriyet Gazetesi Logo
Deniz Ailesi’nde sular durulmuyor... Ercan Deniz’den kardeşi Özcan Deniz’e suçlama!

Deniz Ailesi’nde sular durulmuyor... Ercan Deniz’den kardeşi Özcan Deniz’e suçlama!

19.08.2025 17:51:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Deniz Ailesi’nde sular durulmuyor... Ercan Deniz’den kardeşi Özcan Deniz’e suçlama!

Özcan Deniz’in abisi Ercan Deniz, ünlü sanatçı hakkında “hırsızlık” ve “ruh hastası” iddialarında bulunarak, Feyza Aktan ile evliliği ve DNA testi sürecine dair çarpıcı açıklamalar yaptı.

Özcan Deniz’in abisi Ercan Deniz, gündemi sarsacak iddialarda bulundu. Kardeşine ruh hastası ve hırsız diyen Ercan Deniz, Özcan Deniz’in Feyza Aktan ile olan evliliği ile ilgili şaşırtan bir açıklama yaptı. 

Elife Yılmaz ve Ali Eyüboğlu’nun hazırlayıp sunduğu “Bi Bakalım” programına telefonla bağlanan Ercan Deniz, çıkan haberlerin halkı manipüle ettiğini, Özcan Deniz’in kız kardeşi ile birlikte kendilerine emanet ettiği şirketin içini boşalttığını söyledi. 

Ercan Deniz bunu resmen hırsızlık olduğunu sözlerine eklerken; eşini döven, şiddet sorunu olan ruh hastası bir adamdan kahraman yaratılmaya çalışıldığını açıkladı. 

DNA AÇIKLAMASI 

Özcan Deniz’in eski eşi Feyza Aktan’ın hamileliğine bile inanmadığını, ünlü şarkıcının birlikteliklerinin 10. Gününde hamile kalan Feyza Aktan’a DNA testi yaptırıp çocuğun kendisinden olup olmadığına emin olduğunu söyledi. 

Annesinin Aydın’da tedavi gördüğünü ve ciddi rahatsızlığı olduğunu söyleyen Ercan Deniz hukuki mücadelesini sonuna kadar devam edeceğini belirtti.

İlgili Konular: #özcan deniz