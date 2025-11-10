Deniz Bağdaş’tan eski eşi Özgür Turhan’a şiddet suçlaması: 'Annesi beni elinden zorla aldı'

Sosyal medyada ve stand-up sahneleriyle tanınan komedyen Özgür Turhan ile eski eşi Deniz Bağdaş arasındaki boşanma süreci, tarafların birbirine yönelttiği ciddi iddialarla yeniden gündeme geldi. Geçtiğimiz şubat ayında boşandıklarını açıklayan çift, daha önce “dost kalma” konusunda uzlaşma sağladıklarını belirtse de, dün akşam sosyal medyada yapılan paylaşımlar ayrılık sürecine ilişkin yeni ve çarpıcı iddiaları ortaya koydu.

BAĞDAŞ: “ŞİDDETE UĞRADIM”

Deniz Bağdaş, Ekşi Sözlük üzerinden yaptığı paylaşımda, eski eşi Özgür Turhan tarafından hem psikolojik hem de fiziksel şiddete uğradığını iddia etti. Bağdaş açıklamasında; ev içinde maruz kaldığı şiddet olaylarını, çocuklarının güvenliği ve psikolojisi nedeniyle boşanma kararı almak zorunda kaldığını belirtti. Ayrıca, evde Özgür’ün annesinin ve oğullarının da bulunduğu bir olayda boğazının sıkıldığını, tehditler alıp elindeki bıçakla korkutulduğunu öne sürdü. Bağdaş, elinde olayla ilgili ses kayıtları ve avukat yazışmaları olduğunu söyleyerek “bugün itibarıyla gerekli tüm yasal işlemleri başlatıyorum” ifadelerini kullandı.

Bağdaş metninde, evlilik döneminde yaşadığı yalnızlık, eşinin öfke kontrolündeki problemler ve ebeveynlik rollerini üstlenmemesi gibi gerekçeleri de sıraladı. Ayrıca, boşanma haberinin ardından hakkındaki “aldatma” suçlamalarına tepki gösterdi ve kendisini karalayan iddialara karşı mahkeme tutanaklarıyla gerçeğin ortaya çıkacağını belirtti.

TURHAN: “İDDİALAR ASILSIZ, AMAÇ İTİBAR SAĞLAMAK”

Özgür Turhan ise sosyal medya üzerinden yayımladığı uzun açıklamada, Bağdaş’ın şiddet iddialarını reddetti ve bu suçlamaların kendisinden “para koparmak” ve itibar kazanmak amacıyla ortaya atıldığını öne sürdü. Turhan, evlilik süresince kendisine yönelik fiziksel şiddet iddiasına dair bir şahit bulunamayacağını belirtti; aynı zamanda eski eşinin kendisini evliliği döneminde aldattığını, aylık yüksek harcamalar yaptığını ve sahnede kendisini malzeme ettiğini savundu.

Turhan açıklamasında, Bağdaş’ın boşanma davasını açtıktan sonra şiddet iddiasında bulunduğunu belirterek bu zamanlamanın şüpheli olduğunu öne sürdü. Eski eşinin davranışlarını ve anlatısını çelişkilerle dolu bulduğunu ifade etti; ayrıca Bağdaş’ın iddia ettiği fiziksel olayların gerçekçiliğine dair şüphelerini detaylı şekilde sıraladı.

TARAFLAR KARŞILIKLI SUÇLAMA İÇİNDE

Her iki taraf da karşılıklı olarak birbirini suçlayan açıklamalar yayınladı. Bağdaş şiddet iddialarını delillendireceğini ve yasal süreç başlattığını duyururken; Turhan da kendisine yöneltilen iddialara karşı hukuki ve kamuoyu savunması yapacağını ima etti. Çiftin ortak çocuğunun da adı metinlerde yer alırken, her iki ebeveynin açıklamalarında çocuğun güvenliği ve psikolojisine vurgu yapıldı.

Bu gelişme sonrası sosyal medyada ve komedi çevrelerinde tartışmalar başladı; tarafların iddiaları bağlamında hukuki süreç ve delillerin ne şekilde değerlendirileceği önümüzdeki günlerde netleşecek. Haberde yer alan suçlamalar birer iddia niteliğindedir; gerçekliğinin tespiti yetkili mercilerin incelemesi ve mahkeme süreçleriyle belirlenecektir.