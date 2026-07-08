Deniz Baysal ve Barış Yurtçu cephesinde beklenmedik gelişme: Ünlü oyuncu boşanma davası açtı!

Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen oyuncu Deniz Baysal ile Kolpa grubunun solisti müzisyen Barış Yurtçu'nun evliliğinden üzücü haber geldi. Şu günlerde "Taşacak Bu Deniz" dizisinde "Esme" karakteriyle izleyici karşısına çıkan Deniz Baysal, 6 Eylül 2019 tarihinde Çeşme’de masal gibi bir düğünle hayatını birleştirdiği Barış Yurtçu’dan boşanma kararı aldı.

Edinilen bilgilere göre, evliliğinde bir süredir kriz yaşayan güzel oyuncu, hafta başında İstanbul Adliyesi’ne başvuruda bulundu. Evliliğin temelden sarsıldığını belirten Baysal'ın, "fikir ayrılıkları ve ilgisizlik" gerekçesiyle boşanma davası açtığı ve eşiyle yaşadığı evi de tamamen ayırdığı öğrenildi.

ANLAŞMA SAĞLANAMADI, DAVADA GİZLİLİK KARARI ALINDI

Boşanma sürecinin detaylarına ilişkin kulislerden sızan bilgilere göre Deniz Baysal, bu süreci Barış Yurtçu ile anlaşmalı olarak sessiz sedasız bitirmek istedi. Ancak Yurtçu’nun boşanmayı kabul etmemesi ve ayrılığa karşı çıkması nedeniyle açılan davanın çekişmeli davaya döndüğü belirtildi.

Yaşanan bu gelişmenin ardından şu sıralar İzmir’deki ailesinin yanında vakit geçiren Deniz Baysal, süreçle ilgili basında ve sosyal medyada doğabilecek spekülasyonların, asılsız iddiaların önüne geçebilmek adına mahkemeden hızlıca bir gizlilik kararı da aldırdı. Çiftin yakın çevresi, yaşanan bu ayrılık kararı nedeniyle oldukça şaşkın olduklarını ifade ediyor.