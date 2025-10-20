Deniz Seki hayatını anlatacak filmde oynamasını istediği iki oyuncuyu açıkladı

Şarkıcı Deniz Seki, konuk olduğu programda samimi açıklamalarda bulundu. “İbrahim Selim ile Bu Gece” programında hayatıyla ilgili soruları yanıtlayan Seki, duygusal ve çarpıcı ifadeler kullandı.

Seki, “Şu anki ben, okyanus gibi. Doldu doldu taştı. Büyüdükçe küçüldüm. Yaşım 55 ama kendimi hâlâ 25 yaşında hissediyorum” dedi ve güçlü bir kadın olduğunu vurguladı: “Kendimle gurur duyuyorum.”

Ünlü şarkıcı, “Doyamadım” şarkısını sevgilisine değil, rahmetli babasına ağlayarak yazdığını da itiraf etti.

Hayatını film olarak değil, tiyatro olarak gördüğünü belirten Seki, kendisini Serenay Sarıkaya veya Deniz Çakır’ın oynayabileceğini söyledi.

Botoks yaptırdığını ancak estetiğe başvurmadığını söyleyen Seki, kendisini bonkör bir kadın olarak nitelendirerek, “Kendimi Sabancı’nın kızından daha zengin hissediyorum” dedi. Seki, hak ettiği yerde olmadığını da belirterek, “Daha güzel yerlerde olmalıyım” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Deniz Seki, kalbinin bu saatten sonra zor fethedileceğini, flörtü gözleriyle yapacağını söyledi.

Özel hayatıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Seki, 5 yıllık sevgilisi İrfan Özçelik’ten ayrıldığını belirtti:

“Özel hayatımdan haberim yok. Ben yalnızım. Uzun yıllardır hayatımda olan insanla artık görüşmüyoruz. Görüşmeme sebebimizi de bilmiyorum.”