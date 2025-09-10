Deniz Uğur ve Reha Muhtar arasında velayet kavgası: 'Çocuk gördüğü eziyeti, her şeyi anlattı, raporda da var!'

Reha Muhtar ve oyuncu eski eşi Deniz Uğur arasındaki velayet mücadelesinde tansiyon yükseliyor. İstanbul Aile Mahkemesi’nde görülen son duruşmada, ikiz çocukların durumu gündeme geldi.

Mahkeme çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Deniz Uğur, çocukların psikolog ve pedagoglara yaşadıklarını aktardığını söyledi. Uğur, “Çocuk psikoloğu ve pedagoglardan oluşan uzmanlara çocuk her şeyi anlattı. Gördüğü eziyeti, her şeyi anlattı, raporda da bu var” dedi.

Oyuncu, sözlerine şöyle devam etti:

“Çocuklar annelerine verilmesini ve babalarıyla yatılı olsa dahi görüşülmemesini tavsiye ettiler. Karar duruşması olacaktı ama Reha Bey duruşmada abuk subuk şeyler söyleyerek bağırdı. Katibi sinirden hasta etti, hakime hanımın sesi titredi. Aynı lafları tekrarlayarak öyle bir hale getirdi ki duruşmayı erteleme kararı alındı.”

Hatırlanacağı üzere, Reha Muhtar ve Deniz Uğur 2010 yılında ikizlerinin velayetiyle ilgili bir protokol imzalamıştı. Protokole göre çocukların 18 yaşına kadar babalarının yanında kalması öngörülüyordu. Ancak geçen yıl Deniz Uğur, çocukların yanında kalmak istemesi üzerine mahkemeye başvurarak protokole itiraz etmişti.

Dava süreci devam ederken, mahkeme çocukların menfaatine uygun bir kararın verilmesi için duruşmayı erteledi.