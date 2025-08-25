Derin Talu sevgilisinin 10 yıllık ilişkisi hakkında konuştu: 'Onu bana hazırladı'

Cumhuriyet Gazetesi Logo
25.08.2025 16:47:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
22 yaşındaki Derin Talu, yeni sevgilisi Tanalp Tokgöz ile aşkını ilan etti. “Erkek arkadaşının 10 yıllık ilişkisini kıskanıyor musun?” sorusuna verdiği “Onu bana hazırladı” yanıtı sosyal medyada gündem oldu.

Şimdilerde şarkıcılık ve oyunculuk yapan eski haber spikeri Defne Samyeli’nin kızı Derin Talu, geçtiğimiz günlerde bir erkekte aradığı kriterleri sıraladığı videosuyla gündem olmuştu. “Sevgilim olmak istiyorsanız aşağıya CV’nizi yazın” diyen Talu, açıklamalarıyla sosyal medyada çok konuşulmuştu.

Image

“YAŞLI TERCİH EDİYORUM”

22 yaşındaki Talu, o videoda, “Ben çok kadınla birlikte olmuş erkekleri tercih ediyorum. Ne yaptığını bilmesini istiyorum her anlamda. Diğer türlü benden çok utanıyorlar. Bu saatten sonra utandığım biriyle beraber olmayacağım, ailemle tanıştıramayacağım biriyle beraber olmayacağım ve ben bir tık yaşlı tercih ediyorum. Çalışmayan erkek kadar hiçbir işe yaramayan bir varlık yok” sözleriyle dikkat çekmişti.

YENİ SEVGİLİSİYLE PAYLAŞTI

Genç isim, geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabından broker Tanalp Tokgöz ile aşkını ilan ederek paylaştığı karelerle gündeme geldi.

Image

“ONU BANA HAZIRLAMIŞ”

Son olarak bir takipçisinin “Erkek arkadaşının 10 yıllık ilişkisi olmasını kıskanmıyor musun?” sorusuna Talu, şaşırtıcı bir yanıt verdi:
“Çocuk, 30 yaşında... İyi bir şey öyle bir ilişkisi olması. Çünkü onu, bana hazırladı.”

