Derya Şensoy ve Yağız Can Konyalı nişanlandı

Türk tiyatrosunun duayen isimleri Derya Baykal ve merhum Ferhan Şensoy’un kızı, oyuncu Derya Şensoy, bir süredir beraberlik yaşadığı meslektaşı Yağız Can Konyalı ile nişanlandı. Uzun süredir magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen ikili, birlikteliklerini resmiyete dökerek evlilik yolundaki en önemli eşiği geçti.





EVLİLİK TEKLİFİ GEÇEN YIL GELMİŞTİ

Geçtiğimiz yıl Yağız Can Konyalı’nın romantik evlilik teklifine olumlu yanıt veren Derya Şensoy, o dönemde de hayranlarından büyük ilgi görmüştü. Çift, hazırlıklarını tamamlayarak aile arasında düzenlenen sıcak ve samimi bir törenle nişan yüzüklerini taktı.





MUTLULUĞUNU SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Özel hayatını genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Derya Şensoy, bu mutlu haberi sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla takipçilerine duyurdu. Kısa sürede binlerce beğeni ve tebrik mesajı alan paylaşıma, sanat dünyasından pek çok isim de yorum yaparak çiftin mutluluğunu paylaştı.