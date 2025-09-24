Devrim Özkan, Hande Baladın'ın eski sevgilisiyle görüntülendi

Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ile oyuncu Devrim Özkan arasındaki aşk yeniden başlamış ancak kısa sürmüştü. Çift, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada birbirlerini silerek ilişkilerini noktaladı.

Torreira ile dördüncü kez ayrıldığı öğrenilen Özkan, önceki gece Harbiye’de bir mekandan çıkarken görüntülendi.

Muhabirlerin Torreira sorusuna ünlü oyuncu, “İlişkim yok. Şu anda çok iyiyim” yanıtını verdi.

Özkan’ın yanında ise Fransız voleybolcu Trevor Clevenot vardı.

Bir dönem A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Eczacıbaşı’nın yıldızı Hande Baladın ile aşk yaşadığı bilinen Clevenot için Özkan, “Beyefendi arkadaşım” açıklamasında bulundu.