Dilan Çiçek Deniz’den 'Oyunculuk kutsal meslek değil' açıklamasına yeni yanıt

Geçtiğimiz haftalarda oyuncu Berna Laçin, bir dizide fakir bir kızı canlandıran Hilal Altınbilek’e göndermede bulunarak, “En bariz estetikli birine, mahallenin fakir kızı rolünü vermek kimin fikriydi acaba?” yorumunu yapmıştı. Bu sözler sonrası tartışmaya Dilan Çiçek Deniz de katılmıştı.

Bir etkinlikte açıklama yapan Deniz, “Herkesin, her konu hakkında çok fazla fikri var. Bazı şeylerin söylenmemesi gerektiğini düşünüyorum. Oyunculuk o kadar kutsal bir meslek değil. Doktorluk, öğretmenlik gibi kutsal mesleklerimiz var” diyerek Laçin’in sözlerine tepki göstermişti.

Bu açıklama sonrası meslektaşı Ekin Türkmen’den yanıt gecikmedi. Türkmen, Deniz’in sözlerini eleştirerek, “Oyunculuk çok kutsal bir meslek. Yazık! Bıktım sizlerden kapladığınız alanlardan! Saygısız, hiyerarşi bilmeyen cahiller” ifadelerini kullanmıştı.

Tepkilerin ardından sessizliğini bozan Dilan Çiçek Deniz, yanlış anlaşıldığını belirterek yeni bir açıklama yaptı. Genç oyuncu, “Güzel tepkiler var, sağ olsunlar. Ama yanlış anlayanlar da oldu. Onları açıklamak istiyorum. Ben işime çok saygı duyuyorum, çok seviyorum. Ancak ‘Oyuncular kutsaldır’ dendiğinde, bu bazı davranışları meşrulaştırabiliyor. Genç bir oyuncu ya da sette çalışan bir arkadaşım, ‘kutsal oyuncular’ tarafından kötü bir tavra maruz kaldığında, bunu sorgulayamayacak bir pozisyona sürüklenmesin istedim” dedi.