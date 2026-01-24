Dilan Çiçek Deniz'den sosyal anksiyete itirafı: 'Evden çıkamıyordum!'

Başarılı oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla bir süredir mücadele ettiği ruhsal zorlukları takipçileriyle paylaştı. Deniz, özellikle kalabalık ortamlarda hissettiği baskı ve sosyal anksiyete nedeniyle günlük hayatının nasıl etkilendiğini açık bir dille anlattı.

"YATAĞIMDAN ÇIKAMAYACAĞIMI SANIYORDUM"

Orman evinde yaşayan ve işi gereği sık sık kalabalığa karışmak zorunda olan ünlü oyuncu, yaşadığı içsel savaşı şu sözlerle ifade etti:

"Bir süredir sosyal anksiyetemin beni ele geçirdiğini ve evimden hatta yatağımdan çıkamayacağımı sanıyordum fakat uyandığım her sabahın yeni hayatımın ilk günü olduğunu tekrar hatırladım."





KARA BULUTLAR DAĞILDI

Yaşadığı süreci gizlemeyen ve zaman zaman günlük işlerini bile ertelemek zorunda kaldığını belirten Deniz, son dönemde kendisini daha kontrollü hissettiğini ekledi. Hayat temposunu yavaşlatmanın kendisine iyi geldiğini vurgulayan oyuncu, "Kara bulutlar dağıldı, bütün hücrelerim umutla doldu. Kendimi hayatın hafifliğine ve ferahlığına bıraktım" diyerek iyileşme sinyalleri verdi.

"KONUŞULMASI ÖNEMLİ"

Herkesin benzer duygular yaşayabileceğini hatırlatan Dilan Çiçek Deniz, bu tür konuların şeffaflıkla konuşulmasının önemine dikkat çekti. Profesyonel destek almanın etkisine de vurgu yapan oyuncunun paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Birçok takipçisi, ünlü oyuncunun samimi itiraflarını kendilerine yakın bulduklarını belirterek destek mesajları yağdırdı.