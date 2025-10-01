Dilan Çiçek Deniz, Rafael Cemo Çetin ile ilişkisini noktaladı: İlk açıklama geldi

Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, yaklaşık iki yıldır birlikte olduğu Rafael Cemo Çetin ile ayrıldığını ilk kez açıkladı.

Gözlerden uzak yaşadıkları ilişkileriyle sık sık gündeme gelen çiftin evlilik haberleri beklenirken, ayrılık sürpriz oldu.

Ayrılık sonrası katıldığı bir etkinlikte gazetecilerin sorularını yanıtlayan Deniz, “Evet, ilişkimiz bitti. Çok konuşmaya gerek yok. Arkadaşız. Bitmesi gereken her şey bitiyor. Keyfimiz yerinde ama. Onun dışında bir şey söylemeye gerek yok” ifadelerini kullandı.