Dilan Çıtak 'Ben İbrahim Tatlıses'in kızıyım' diye bağırmıştı: Babasından yanıt geldi!

Türkücü İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak, kamyonetiyle trafikte emniyet şeridini kullanırken polis ekiplerince durduruldu. Polisin kimlik ve ruhsat kontrolü yaptığı sırada, Çıtak'ın aracını hareket ettirdiği ve yapılan ‘Dur’ ihtarına uymayarak aracını polisin üzerine sürdüğü iddia edildi.

Olay sonrası gözaltına alınan Çıtak, çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılıktaki ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Dilan Çıtak’ın, “Panikledim, stres yaşadım” dediği öğrenildi.

İBRAHİM TATLISES’TEN SERT TEPKİ: "HANİ BENİ KABUL ETMİYORDU?"

Yaşanan olayların ardından gözler ünlü türkücü İbrahim Tatlıses’e çevrildi. Sessizliğini bozan Tatlıses, kızının olay sırasında "Ben İbrahim Tatlıses’in kızıyım" dediği yönündeki iddialara dikkat çekici bir yanıt verdi.

Gazetecilerin konuyla ilgili sorularına fermuar hareketi yaparak yanıt veren İbrahim Tatlıses, “Hani beni kabul etmiyordu? Ne oldu şimdi? Söylenecek çok şey var da...” ifadelerini kullandı.