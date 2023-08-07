Dilan Polat neden ağladı?
Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda “Bir süre uzak kalmak bana iyi gelecek” dedikten sonra hesabını askıya aldı.
Sosyal medya fenomeni Dilan Polat gösterişli yaşamıyla ve eşi Engin Polat ile olan ilişkisiyle sık sık gündeme gelmeyi başarmıştı.
Instagram hesabı üzerinden her anını paylaşan ve ‘Enerci’ adlı bir şarkı da çıkaran Dilan Polat son paylaşımında “Biraz yokum, biraz kendi içimde ulaştığım şeyler var bir süre uzak kalmak bana iyi gelecek” ifadelerini kullanırken gözyaşlarına hakim olamadı.
Polat, paylaşımının ardından hesabını askıya aldı.
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