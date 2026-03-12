Dilan Polat’tan ‘Ferrari’ açıklaması: 'Artık tiksinti geldi'

Türkiye’nin uzun süre konuştuğu "kara para aklama" soruşturmasının merkezindeki isimler olan Dilan Polat ve Engin Polat çifti, bu kez bir satış ilanıyla gündemde. Cezaevinden tahliye edildikten sonra düşük profilli bir yaşam süreceğini belirten Dilan Polat, eşinin lüks otomobilinin satışa çıkarıldığı iddiaları üzerine çarpıcı açıklamalarda bulundu.

38.5 MİLYON TL'LİK İLAN SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Sosyal medyada paylaşılan ve Engin Polat’ın olduğu öne sürülen lüks Ferrari marka aracın, bir satış platformunda 38 milyon 500 bin TL bedelle ilana koyulması kısa sürede yayıldı. Kullanıcılar arasında "Mal varlığı üzerindeki tedbirler ne durumda?" sorusu tartışılırken, Dilan Polat konuya dair sessizliğini bozdu.

"GÖZÜMÜN ÖNÜNDEKİNİ GÖRMÜYORUM"

Lüks yaşantısıyla bilindiği dönemlerin geride kaldığını ima eden Dilan Polat, satış iddialarına ilişkin şunları söyledi:

"Gerçekten ben ilgilenmiyorum. Hiçbir şeyin önemi yok. Sağlık, mutluluk, huzur istiyorum. Bunlara takılmıyorum. Gözümde olanı bile gözüm görmüyor. Öyle evmiş, arabaymış, yatmış, katmış; umurumda değil. Hiç ‘Şuna bineyim’ demezsin. Bayadır tiksinti geldi bana."

HUKUKİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Hakkında 40 yıla kadar hapis cezası istenen ve geçtiğimiz aylarda ara kararla tahliye edilen Polat çiftinin davası Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam ediyor. Mahkeme, son ara kararında şirketler üzerindeki kayyum yetkisini "denetim" seviyesine indirmiş ancak sanıkların şahsi mal varlıkları üzerindeki tedbir kararının devamına hükmetmişti.

Birinci ve ikinci derece akrabaların mal varlıkları üzerindeki engellerin kaldırıldığı davada, bir sonraki duruşma 12 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek. Lüks aracın satış ilanının bu tedbir kararlarıyla hukuki olarak nasıl örtüştüğü ise henüz netlik kazanmadı.