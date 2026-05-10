Diyet sivilceyi düzeltebilir mi, dermatologlar ne öneriyor?

Sosyal medyada gezinirken, diyetin cildinizi düzeltebileceğine dair sayısız öneri ve kişisel deneyimle karşılaşabilirsiniz. Peki bu gerçekten bu kadar basit mi?

Dermatoloji uzmanı ve The Skincare Bible (Cilt bakımının İncili) kitabının yazarı Anjali Mahto "Bu, kliniklerimde her gün karşılaştığım bir konu" diyor.

Mahto sivilce gibi cilt sorunlarını iyileştirmek için beslenmesini değiştiren çok sayıda hasta görüyor.

Yanlış bilginin çok yaygın olduğunu kaydeden Mahto, kişisel bakım pazarının ürün satmak üzerine kurulu olduğunu söylüyor.

Pek çok kişinin, ünlü blogger'ların, 'temiz beslenme' savunucularının ve hızla büyüyen 'wellness' endüstrisinin tavsiyelerini takip ederek cildine aslında zarar verdiğini de ekliyor.

Sosyal medyada iddia edilenlerin aksine, çoğu insan için diyetin sivilce üzerinde yalnızca sınırlı bir etkisi var.

SÜT ÜRÜNLERİ SİVİLCEYİ KÖTÜLEŞTİRİR Mİ?

Küçük ve seçilmiş bir grup için süt ürünlerini kesmek sivilce açısından faydalı olabileceğini söyleyen Mahto şöyle devam ediyor:

"Bilimsel çalışmalar, düşük yağlı süt ürünlerinin tam yağlı olanlara göre daha problemli olabileceğini gösteriyor ancak nedenleri net değil. Ayrıca whey bazlı protein takviyelerini bıraktıktan sonra sivilcesi düzelen az sayıda hastam da oldu.

"Yani süt ürünleri bu küçük grup için etkili olabilir. Ancak asıl zorluk, kimlerin bu gruba girdiğini belirlemek ve 'süt ürünü' dediğimiz şeyin geniş bir kategori olduğunu anlamak. Örneğin süt ile yoğurt veya peynir aynı etkiyi göstermeyebilir."

ŞEKERLİ VEYA YAĞLI YİYECEKLER SİVİLCEYE NEDEN OLUR MU?

Mahto yağlı yiyeceklerin sivilceye yol açtığı ya da tetiklediği yönünde yaygın bir yanlış inanış olduğu düşüncesinde.

Ancak yüksek glisemik indeksli gıdaların veya rafine şeker açısından zengin diyetlerin sivilceyi artırabileceğine dair yeni bilimsel bulgular olduğunu da sözlerine ekliyor:

"Bu tür yiyecekler dengeli bir beslenmenin parçası olabilir, ancak ölçülü tüketilmelidir."

SİVİLCEYE NEDEN OLAN 'KÖTÜ YİYECEKLER' VAR MI?

Mahto'nun anlatımına göre, "sivilce çoğu zaman hormonlar ve genetikle ilgili" bir durum. Yani büyük ölçüde kontrolümüz dışında olan faktörlerler.

"Birine 'kötü besleniyorsun, bu yüzden sivilce çıkıyor' demek, suçu bireyin üzerine yıkar ve beslenme tercihleri konusunda utanç duygusu yaratır. Oysa çoğu zaman yeme alışkanlıklarının sivilceyle doğrudan ilgisi yoktur.

"Bu durum, insanların sivilcelerini kötüleştireceği korkusuyla bazı yiyecekleri tamamen hayatından çıkarmasına veya sağlıksız yeme davranışları geliştirmesine yol açabilir."

Mahto'ya göre aslında kesin bir şekilde 'iyi' ya da 'kötü' yiyecekler yok.

"Beslenme, hayat boyu sürdürülebilir ve dengeli bir şekilde yemekle ilgilidir. Anahtar nokta ölçülü olmaktır."

BESİNLER VEYA TAKVİYELER SİVİLCEYİ AZALTIR MI?

Probiyotikler, antioksidanlar, omega-3 yağ asitleri, çinko ile A ve E vitaminlerinin sivilce eğilimli ciltlerde iyileşmeyle bağlantılı olabileceği öne sürülüyor.

Ancak Mahto temkinli:

"Bu konulardaki veriler sınırlı. Bu takviyelerin gerçekten sivilce üzerinde etkili olup olmadığını söylemek zor.

"Önerilen dozlar bazen tolere edilmesi zor olabilir. Örneğin çinko sülfat fazla alındığında mide-bağırsak yan etkilerine yol açabilir.

"A vitamini türevi olan izotretinoin zaten reçeteli sivilce tedavisinde kullanılıyor.

"Reçetesiz satılan takviyeler konusunda dikkatli olun. Bilimsel kanıtlar sınırlı ve gereksiz masrafa ya da yan etkilere yol açabilirler."

Ayrıca bazı vitaminlerin (örneğin A vitamini) fazla alınmasının sağlık riskleri taşıdığını vurgulayan Mahto, takviye kullanmadan önce mutlaka bir sağlık profesyoneline danışılması gerektiğini söylüyor.

"Bu özellikle hamile kalmayı planlıyorsanız, hamileyseniz, emziriyorsanız veya başka ilaçlar kullanıyorsanız çok önemli."

SİVİLCE KONUSUNDA ENDİŞELENİYORSANIZ NE YAPMALISINIZ?

"Hiç kimse sivilcesi nedeniyle mutsuz ya da özgüvensiz hissetmek zorunda değil. Ciltle ilgili endişe duymak bir 'kapris' değildir. sivilce kozmetik değil, tıbbi bir sorun ve tedavisi var."

"Sessizce katlanmayın ve gereksiz yere pahalı ürünlere ya da takviyelere para harcamayın."

"Aile hekiminize ya da bir dermatoloji uzmanına başvurun. Sivilcenizin türünü ve şiddetini belirleyip size özel bir tedavi planı oluşturabilirler."

"Sivilce; kaygı, depresyon, düşük özgüven ve olumsuz beden algısıyla ilişkili. İdeal olan, hem fiziksel hem de psikolojik izler oluşmadan önce tedaviye başlanması."

Sonuç olarak, yedikleriniz genel sağlığınızı etkiliyor ancak çoğu insan için tek başına sivilceyi tamamen ortadan kaldırması pek olası değil.