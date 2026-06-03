Doğuş'tan hayatını kaybeden Reha Muhtar'a: 'Hakkımı helal ettim'

Türk medya tarihinin en özgün ve ikonik figürlerinden biri olan gazeteci ve televizyoncu Reha Muhtar, 66 yaşında Bodrum'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bir süredir kalp yetmezliğiyle mücadele eden usta televizyoncunun ani vefatı sevenlerini yasa boğarken, geçmişte kendisiyle yolu kesişen sanat dünyasının önemli isimlerinden de dikkat çeken vedalar geldi. Muhtar ile geçmişte adli bir olay nedeniyle karşı karşıya gelen ve yıllarca kırgınlık yaşayan şarkıcı Doğuş'un helallik paylaşımı ile Mahsun Kırmızıgül’ün vefa dolu sözleri medyada geniş yankı uyandırdı.

DOĞUŞ: "ÖBÜR TARAFTA HESAPLAŞACAKTIM, HAKKIMI HELAL ETTİM"

Şarkıcı Doğuş, Reha Muhtar'ın vefat haberinin ardından sosyal medya hesabından geçmişteki kırgınlıklarını ve son duygularını içeren samimi bir açıklama paylaştı.

Doğuş, henüz 15 yaşındayken sokaklarda yaşadığı dönemde evlenmek istediği kızın ailesi tarafından darp edildiğini ve ardından haksız yere üç ay boyunca cezaevinde kaldığını hatırlattı. O dönem Reha Muhtar'ın kendi köşesinde kendisini haksız yere bir suçlu gibi lanse ettiğini savunan ünlü şarkıcı, maruz kaldığı bu durum nedeniyle usta televizyoncuya karşı onlarca yıl boyunca büyük bir kırgınlık beslediğini dile getirdi.

Ölüm haberinin ardından bu kırgınlığı geride bıraktığını belirten Doğuş, şu ifadeleri kullandı:

"Ben, 'Öbür tarafta hesaplaşacağım' demiştim. Lakin bu hastalığı beni de çok üzmüştü. Ben hakkımı helal ettim, Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun."

MAHSUN KIRMIZIGÜL: "ZOR ZAMANIMDA DOĞRU BİLDİĞİNİN YANINDA DURDU"

Reha Muhtar’ın ardından duygularını ifade eden bir diğer isim ise ünlü yönetmen ve şarkıcı Mahsun Kırmızıgül oldu. Muhtar’ın hayatındaki yerinin her zaman çok ayrı olduğunu vurgulayan Kırmızıgül, usta televizyoncunun kendisine her zaman samimi, dürüst ve destekleyici yaklaştığını belirtti.

Geçmişte kendisine yönelik karalama kampanyaları ve şantaj girişimleri yapıldığı dönemde Reha Muhtar'ın eğilip bükülmeden arkasında durduğunu ifade eden Kırmızıgül, usta habercinin vefalı yönüne şu sözlerle dikkat çekti:

"Benim için zor bir zamanda, doğru bildiğinin yanında duran bir insan olduğunu gösterdi. Bugün geriye dönüp baktığımda sadece başarılı bir televizyoncuyu değil, cesur ve dostluğunu esirgemeyen bir insanı hatırlıyorum. Allah rahmet eylesin. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."