Dolandırıcıların hedefinde: Seda Sayan hayranlarını uyardı!

Ünlü sanatçı Seda Sayan, sosyal medya hesabından dolandırıcılara karşı takipçilerini uyardı. Sayan, son dönemde kendi adını kullanarak para isteyen kişilerin sayısının arttığını belirterek, “En son doktorumu dolandırmaya kalkmışlar, Allah’tan hemen bana ulaştı. Şimdi de çok sevdiğim kardeşim Doğan’ı aramışlar, benim adımı kullanıp, 35 bin lira almışlar” dedi.

Sayan, takipçilerini dolandırıcılara karşı dikkatli olmaları konusunda uyararak, “Telefon numarası varsa bile teyit etmeden para göndermeyin. Ünlülerin isimlerini kullanarak para isteyenlere itibar etmeyin” ifadelerini kullandı.