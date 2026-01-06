Drake’e 'sahte dinleme' davası: Kumar ortaklığı üzerinden bot iddiası

Ünlü rapçi Drake, çevrimiçi kumarhane Stake ile olan iş birliği nedeniyle bu kez “sahte dinleme (stream)” iddialarıyla gündeme geldi. Açılan yeni bir toplu davada, Drake’in Stake ortaklığını kullanarak milyonlarca dolarlık yapay dinleme kampanyalarını finanse ettiği öne sürüldü.

Çarşamba günü (31 Aralık) açılan davada Drake’in yanı sıra Stake, yayıncı Adin Ross ve Avustralya vatandaşı George Nguyen sanık olarak yer aldı. Dava, Stake’in canlı yayınlar üzerinden kumar oynanmasına imkân tanıyan platformunun Drake ve Ross tarafından tanıtılmasına ilişkin açılan toplu davaların son halkası oldu.

Virginia eyaleti sakinleri LaShawnna Ridley ve Tiffany Hines, Drake ve Ross’un Stake’i, kumar karşıtı yasaları aşmak için “sanal para birimi” kullanmakla kalmayıp, aynı zamanda bu sistemi büyük çaplı yayın (stream) dolandırıcılığı için kullandıklarını iddia ediyor.



SPOTIFY'DA FAZLA DİNLEME ALDI İDDİASI

Dava dilekçesinde yer alan iddiaya göre, en az 2022 yılından bu yana Drake ve onun talimatıyla hareket eden kişiler — Ross ve Nguyen dahil — Stake.com ve Stake.us üzerinden gizlice aktarılan fonları, Drake’in şarkılarının Spotify gibi dijital platformlarda yapay olarak daha fazla dinlenmesi için botlar ve yayın çiftlikleri finanse etmekte kullandı.

Ridley ve Hines, Stake’in “bahşiş” özelliği aracılığıyla, kamuoyunun ve finansal denetim mekanizmalarının radarına girmeden Nguyen’e milyonlarca dolar aktarıldığını öne sürüyor. Nguyen’in bu parayı, Drake’in yönlendirmesiyle bot sağlayıcılarına ödeme yapmak için kullandığını gösteren yazışmalar ve kayıtlar gördüklerini de iddia ediyorlar.

Davada, bu sahte dinlemelerin dijital sistemlere kasıtlı olarak enjekte edildiği, böylece telif sistemlerinin ve algoritmaların yanıltıldığı, popülerliğin yapay biçimde üretildiği ve çalma listeleri ile müzik listelerinin çarpıtıldığı savunuluyor. Bu durumun, gerçek sanatçıların görünürlüğünü azalttığı ve dinleyicilerin meşru içeriğe erişimini kısıtladığı ifade ediliyor.

Davacılar, Drake, Ross, Nguyen ve Stake’i, genellikle organize suç örgütleri için uygulanan RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act) yasasını ihlal eden bir yapı kurmakla suçluyor. Açılan davada maddi tazminat ve ihtiyati tedbir talep ediliyor.



DRAKE'TEN YANIT YOK

Drake’in temsilcisi 2 Ocak’ta iddialar hakkında yorum yapmayı reddederken, Stake cephesinden henüz bir açıklama gelmedi. Ross ve Nguyen’e ise ulaşılamadığı bildirildi.

Söz konusu dava, Kasım ayında Drake’in Spotify’da “milyarlarca sahte dinleme” aldığı iddiasıyla açılan başka bir davanın hemen ardından geldi. O davada Drake doğrudan suçlanmamış, Spotify’ın bot kullanımına göz yumduğu öne sürülmüştü. Spotify ise iddiaları reddetmişti.

Öte yandan Drake, geçtiğimiz yıl Universal Music Group’u, Kendrick Lamar’ın “Not Like Us” adlı diss parçasının popülaritesini botlarla artırmakla suçlamıştı. Ancak bir yargıç Ekim ayında bu iddiaları hukuki açıdan yetersiz bularak reddetmiş, Drake ise kararı temyize taşımıştı.

Yeni dava, müzik endüstrisinde sahte dinleme ve algoritma manipülasyonu tartışmalarını yeniden alevlendirdi.