Dua Lipa İtalya’yı kapatıp düğün yaptı: Rahatsız ettiği halka tazminat ödedi!

Dünyaca ünlü 30 yaşındaki pop yıldızı Dua Lipa ile 36 yaşındaki aktör Callum Turner, İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Palermo bölgesinde görkemli bir düğün törenine imza attı. 1,7 milyon dolara mal olan ve üç gün üç gece süren bu lüks organizasyon, ne yazık ki bölgede yaşayan İtalyanlar için tam bir çileye dönüştü. Düğün için tarihi merkezlerin kapatılması ve hayatın durma noktasına gelmesi çevre sakinlerini isyan ettirdi.

Sokaklarının ellerinden alınmasına tepki gösteren halkı sakinleştirmek ise serveti 45 milyon doları bulan ünlü şarkıcı Dua Lipa'ya düştü. Şarkıcı, düğün nedeniyle mağdur olan mahalleliye nakit ödeme yapmak zorunda kaldı.





SOKAKLARI SİYAH PERDELERLE ÖRTTÜLER

Kutlamaların başladığı andan itibaren Palermo'nun tarihi St. Anne meydanı ve çevresindeki sokaklarda adeta sıkıyönetim ilan edildi. Günlerce süren kısıtlamalar ve abartılı gizlilik önlemleri İtalyanları şu şekilde çileden çıkardı:

Tarihi sokaklar perşembe sabahından cumartesi gece yarısına kadar tamamen trafiğe kapatıldı.

Bölge sakinlerinin otomobil ve motosikletlerini evlerinin önüne park etmesi yasaklandı.

Alanı koruyan 50 özel güvenlik görevlisi, mahalleliyi kendi sokaklarına sokmamak için adeta etten duvar ördü.

Gelin, damat ve davetlilerin geçeceği tarihi sokaklar, dışarıdan görünmemesi için dev siyah perdelerle kapatıldı.

Davetlilerin cep telefonu kameralarına dahi içeriden görüntü sızmaması için siyah etiketler yapıştırıldı.

Bu durum üzerine Palermo sokaklarında geceleri gizlice "Şehir kiralık değil" ve "Meydanımız sizin oturma odanız değil" yazılı protesto afişleri asıldı.





İTALYANLARA 6 BİN DOLARLIK "PARK" TAZMİNATI

İngiliz basınında yer alan bilgilere göre, halkın bu haklı öfkesi karşısında geri adım atan Dua Lipa, bölge sakinlerinin gönlünü alabilmek ve protestoların büyümesini engellemek için kesenin ağzını açtı. Ünlü şarkıcı, özellikle düğün kısıtlamaları yüzünden araçlarını park edecek yer bulamayan ve otopark ücreti ödemek zorunda kalan mağdur çevre sakinlerine toplamda 6 bin dolar (yaklaşık 200 bin TL) tazminat niteliğinde bir ödeme gerçekleştirdi.

2024 yılının başından beri birlikte olan ve 2025 yılında nişanlanan Dua Lipa ve Callum Turner çifti, aslında ilk olarak 31 Mayıs'ta İngiltere'nin başkenti Londra'da sadece 8 kişinin katıldığı son derece sade bir aile içi nikahıyla evlenmişti. Ancak çiftin Sicilya'da yapmak istediği "rüya düğün", İtalyanların haklı alan isyanı nedeniyle magazin tarihine olaylı bir organizasyon olarak geçti.