Dua Lipa'nın konserde mikrofon uzattığı kişi Türk çıktı!

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa, “Radical Optimism” adlı dünya turnesi kapsamında ABD’nin Boston kentinde sahne aldı.

TD Garden Boston’da gerçekleştirilen ve biletleri kısa sürede tükenen konserde Lipa, her zaman olduğu gibi hayranlarının arasına inerek onlarla sohbet etti. Mikrofon uzattığı bir hayranından “Çınar” yanıtını alan şarkıcı, bu kişinin Türkiye’den geldiğini öğrenince şaşkınlık yaşadı.

Dua Lipa, Türk hayranına “Burada, Boston’da mı yaşıyorsun?” diye sorarken, Çınar’ın “Türkiye’de yaşıyorum, buraya senin için geldim” sözleri salonda büyük alkış aldı. Ünlü şarkıcı, ardından hayranının telefonunu alarak birlikte selfie çekti.

30 yaşındaki Arnavut asıllı İngiliz sanatçı, konser boyunca sahnede ve seyirciler arasında coşkulu anlar yaşatırken, Türk hayranıyla diyaloğu sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

Dua Lipa, Kasım 2024’te başladığı “Radical Optimism” turnesi kapsamında Asya, Avrupa, Avustralya ve Yeni Zelanda’daki konserlerinin ardından ABD ayağını sürdürüyor.