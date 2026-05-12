Dünya yıldızları Türkiye’de: Metallica’nın efsaneleri Pamukkale’den poz verdi

Müzik dünyasının efsanevi gruplarından Metallica'nın üyeleri Kirk Hammett ve Robert Trujillo, Avrupa turnesi devam ederken rotalarını Türkiye'ye çevirdi. Denizli'nin tarihi ve doğal güzelliklerine hayran kalan ikili, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla Türk hayranlarını heyecanlandırdı.

HİERAPOLİS'TE İLHAM TURU

Grubun gitaristi Kirk Hammett ile bas gitaristi Robert Trujillo, Pamukkale travertenlerinin hemen yanı başında yer alan UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki Hierapolis Antik Kenti’ni ziyaret etti. Antik kentin büyüleyici atmosferinde objektif karşısına geçen 63 yaşındaki Hammett, paylaştığı fotoğrafa “Hierapolis'te harika ilhamlar topluyoruz” notunu düştü. Paylaşım kısa sürede on binlerce beğeni alırken, grubun Türkiye'de yeni bir proje için mi bulunduğu merak konusu oldu.

CEMAL HÜNAL’DAN YEMEK DAVETİ GELDİ

Yıldız isimlerin Türkiye ziyareti sadece hayranlarını değil, sanat dünyasını da heyecanlandırdı. Ünlü oyuncu Cemal Hünal, Hammett’ın paylaşımının altına yorum yaparak ikiliyi İstanbul’a davet etti. Hünal, “İstanbul'a gelirseniz, size şehri gezdirmek ve şimdiye kadarki en lezzetli balık yemeğini yedirmek isterim” ifadelerini kullanarak misafirperverliğini gösterdi.