Dünyaca ünlü rapçi Jay-Z sessizliğini bozdu: 'İstismar davası beni yıprattı'

Dünyaca ünlü rap yıldızı ve iş insanı Jay-Z (Shawn Carter), uzun süren sessizliğini bozarak hakkında açılan ve geçtiğimiz aylarda düşen cinsel istismar davasına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yaklaşık 10 yıldır kapsamlı bir röportaj vermeyen sanatçı, GQ’ya konuşarak davanın kendisinde bıraktığı izleri paylaştı.

"KONTROL EDİLEMEZ BİR ÖFKE HİSSETTİM"

2000 yılında gerçekleştiği iddia edilen bir partide, 13 yaşındaki bir kıza cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla karşı karşıya kalan Jay-Z, davanın düşmesinin ardından yaşadığı duygusal yıkımı şu sözlerle aktardı:

"Zordu, gerçekten çok zordu. Kalbim kırılmıştı. Sonuçlar yeterince düşünülmeden iddialar ortaya atılıyor. Bu dava beni yıprattı. Uzun zamandır bu kadar kızgın olmamıştım; kontrol edilemez bir öfke içindeydim."

DİDDY COMBS İLE AYNI DOSYADA YER ALMIŞTI

Mahkeme kayıtlarında adı "Jane Doe" olarak geçen davacı kadın, Aralık 2024'te açtığı davada hem Jay-Z'yi hem de şu an cezaevinde bulunan Sean 'Diddy' Combs'u hedef almıştı. Şikayetçi, henüz çocuk yaştayken iki isim tarafından istismar edildiğini öne sürmüştü. Jay-Z ise bu iddiaları "anlamsız, uydurma ve dehşet verici" olarak nitelendirerek reddetmişti.

"EŞİM VE ÇOCUKLARIM TRAVMA YAŞADI"

16 yıldır süren evliliğinde Beyonce'den üç çocuğu bulunan ünlü sanatçı, bu sürecin ailesi üzerindeki etkisine de dikkat çekti. Davanın düşmesini "bir zafer" olarak tanımlayan Jay-Z, "Yarattıkları kurgusal hikaye gülünçtü ancak eşimin, çocuklarımın ve sevdiklerimin yaşadığı travma asla göz ardı edilemez" ifadelerini kullandı.

"GERÇEK ÜSTÜN GELİR"

Masumiyetin kaybedilmesinin yasını tuttuğunu belirten Jay-Z, iddiaların asılsız olduğunu bildiği için sürecin üstesinden geleceğinden emin olduğunu söyledi. Ünlü rapçi, sözlerini "Günün sonunda gerçek her zaman en üstün gelir" diyerek noktaladı.