Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira Amerika'da korku içinde yaşadığını açıkladı!

Dünyaca ünlü Latin şarkıcı Shakira, ABD’de göçmen olarak yaşamanın zorluklarını ve Donald Trump dönemindeki göçmen politikalarını eleştirdi. 48 yaşındaki Kolombiyalı sanatçı, BBC’ye verdiği röportajda, göçmenlik deneyimini ve yaşadığı zorlukları samimi bir şekilde paylaştı.

“ABD’YE TAŞINDIĞIMDA SADECE 19 YAŞINDAYDIM”

Dört kez Grammy ödülü kazanmış olan Shakira, ABD’ye genç yaşta taşındığını belirterek, “Daha iyi bir gelecek arayışıyla bu ülkeye gelen diğer Kolombiyalı göçmenler gibi ben de sadece 19 yaşındaydım.” dedi. İngilizce öğrenmek için Leonard Cohen, Walt Whitman ve Bob Dylan gibi büyük sanatçıların eserlerini okuduğunu da anlattı.

GÖÇMENLER İÇİN BİRLİK ÇAĞRISI

Şu sıralar dünya turnesinde olan Shakira, göçmenlere yönelik politikaların insan hakları çerçevesinde ele alınması gerektiğini vurguladı:

“Şimdi her zamankinden daha fazla birlik içinde olmalıyız. Sesimizi yükseltmeli ve bir ülkenin göç politikalarını değiştirebileceğini, ancak tüm insanlara insanca muamele edilmesi gerektiğini çok net bir şekilde ortaya koymalıyız.”

Shakira, geçtiğimiz aylarda düzenlenen Grammy Ödülleri’nde kazandığı ödülü, “Bu ülkedeki tüm göçmen kardeşlerime adıyorum. Seviliyorsunuz, buna değersiniz ve her zaman sizinle mücadele edeceğim.” sözleriyle kabul etmişti.