Dünyanın en zengin kedisi mirasını alamadı

Fransız moda devi Chanel'in efsanevi kreatif direktörü Alman modacı Karl Lagerfeld, 2019 yılında 85 yaşında hayata gözlerini yumduğunda ardında sadece moda dünyasını sarsan tasarımlar değil, çok konuşulan bir vasiyet de bırakmıştı. Lagerfeld, yaklaşık 200 milyon avroluk kişisel servetinin 1,7 million avroluk kısmını çok sevdiği Birman cinsi kedisi Choupette’e bıraktığını açıklamıştı. Amacı, gözünden sakındığı kedisinin kendisinden sonra da lüks içinde bir yaşam sürmesiydi; ancak aradan geçen yıllara rağmen Choupette'in bu mirastan henüz hiçbir pay alamadığı iddia edildi.

"MİRAS ULAŞMADI, KEDİYE BAKMAK İÇİN YARI ZAMANLI ÇALIŞIYORUM"

Gündeme bomba gibi düşen bu iddianın sahibi, ünlü tasarımcının ölümünün ardından Choupette'in bakımını üstlenen emektar hizmetçisi Françoise Caçote. The Atlantic dergisine çok konuşulacak bir mülakat veren Caçote, basına yansıyan milyonlarca avroluk devasa rakamlara rağmen kendilerine kesinlikle hiçbir ödeme yapılmadığını açıkladı.

Lagerfeld'in son arzusunu yerine getirebilmek ve kedinin hak ettiği payı alabilmesini sağlamak için kendi cebinden harcama yaptığını belirten Caçote, süreci şu sözlerle anlattı:

"Mirasımızı kendi adıma almak ve Karl'ın isteklerinin gerektiği gibi yerine getirilmesini sağlamak için çok pahalı avukatlar tutmak zorunda kaldım. Hukuki işler yoluna girene kadar, özellikle Choupette'in hiçbir şeyden mahrum kalmaması ve eski lüks hayat standartlarından ödün vermemesi için elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Bu benim hayattaki en büyük önceliğim. Ona bakmanın yanı sıra, onu geçindirebilmek için şu an yarı zamanlı bir işte çalışıyorum. İhtiyaç duyduğu tüm sevgiyi, ilgiyi ve bakımı sağlıyorum. Durumun bir gün barışçıl ve adil bir şekilde çözüleceğine dair umudumuzu koruyoruz."

BİR SEYAHATLE BAŞLAYAN BÜYÜK AŞK

Karl Lagerfeld ile mavi gözlü ünlü kedi Choupette'in yolları Ağustos 2011'de kesişmişti. Kedi aslında model Baptiste Giabiconi'ye aitti ve Lagerfeld sadece modelliğin seyahat döneminde kediye geçici olarak bakmayı kabul etmişti. Ancak Giabiconi tatilden dönüp Choupette'i geri almak istediğinde, Lagerfeld kediye adeta aşık olduğunu söyleyerek onu geri vermeyi reddetmiş ve sahiplenmişti.

"YASAL OLSA KEDİMLE EVLENİRDİM"

Choupette'e olan düşkünlüğünü her fırsatta dile getiren ünlü modacı, 2013 yılında verdiği bir röportajda evrensel düzeyde tartışılan şu ifadeleri kullanmıştı:

"İnsanlar ve hayvanlar arasında henüz yasal bir evlilik bağı yok... Ancak eğer yasal olsaydı kedimle evlenirdim. Bir kediye bu denli yoğun bir duyguyla aşık olabileceğimi ben de hiç düşünmemiştim."