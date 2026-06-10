Dünyanın ilk erkek süper modeli Hoyt Richards'ın hayatı film oluyor

Moda tarihinin en ikonik figürlerinden biri olan ve "dünyanın ilk erkek süper modeli" olarak kabul edilen Hoyt Richards’ın film şeritlerini aratmayan yaşam öyküsü beyazperdeye aktarılıyor. Henüz resmi adı açıklanmayan biyografik sinema filminin yönetmen koltuğunda, sinema dünyasının ödüllü ve usta yönetmeni Gus Van Sant oturacak.

Büyük bir gizlilikle yürütülen projenin başrolünde ise bugünlerde vizyonda olan "Masters of the Universe" filminde He-Man karakterine hayat veren 31 yaşındaki başarılı İngiliz oyuncu Nicholas Galitzine yer alacak. Galitzine, genç yaşına rağmen sergilediği performansla Hollywood'un en çok aranan jönleri arasında gösteriliyor.





80’LERİN IŞILTILI DÜNYASINDAN KARANLIK BİR TARİKATA

Şu anda 64 yaşında olan Hoyt Richards, 1980'li yılların sonlarında Versace, Ralph Lauren ve Burberry gibi dünyanın en köklü moda evlerinin baş mankeni olarak uluslararası bir şöhrete kavuşmuştu. Ancak Richards’ın hayatı sadece podyum ışıklarından ibaret değildi.

Efsane modelin parıltılı kariyerinin arkasında, uzun yıllar boyunca sakladığı sarsıcı bir tarikat geçmişi bulunuyor. Richards'ın hayat hikayesini sinematik açıdan bu denli çekici kılan detaylar da tam olarak bu döneme rastlıyor.

MİLYONLARCA DOLARINI KAPTIRDIĞI O SÜREÇ

Süper modelin bu karanlık dönemi, halihazırda dijital platformlarda yayımlanan "Bring Me the Beauties" adlı belgesel dizisine de konu olmuştu. Hoyt Richards, Friedrich von Mierers adlı bir lider tarafından yönetilen ve özellikle genç erkek modelleri ağına düşürmeyi hedefleyen "Eternal Values" (Ebedi Değerler) adlı tarikata nasıl bulaştığını tüm çıplaklığıyla anlatmıştı.

Zihin kontrolü yöntemleriyle hayatı karartılan efsane model, bu yapıya sadece gençliğini değil, podyumlardan kazandığı milyonlarca dolarlık servetini de bağış adı altında kaptırmıştı. Gus Van Sant'ın yöneteceği filmin, Richards'ın bu tarikat kıskacından kurtuluş ve yeniden ayağa kalkış mücadelesine odaklanması bekleniyor.