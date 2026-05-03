Dwayne 'The Rock' Johnson'a cam filmi cezası!

Dünyaca ünlü aktör Dwayne “The Rock” Johnson, Los Angeles sokaklarında beklemediği bir trafik kontrolüyle karşılaştı. Rol arkadaşları Emily Blunt ve Stanley Tucci’nin Hollywood Şöhretler Kaldırımı’nda (Walk of Fame) yıldız sahibi olduğu gurur dolu törenden dönen Johnson, otomobilinin camlarındaki "film" engeline takıldı.

EĞLENCELİ GÜN TRAFİK CEZASIYLA BİTTİ

Arkadaşlarının bu özel gününde yanlarında olan ve tören boyunca neşeli tavırlarıyla dikkat çeken Johnson’ın eve dönüş yolculuğu, devriye gezen polis ekipleri tarafından kesildi. Durdurulma gerekçesinin, aracının camlarındaki yasalarca belirlenen sınırın üzerindeki renkli cam filmi olduğu anlaşıldı.

Milyonlarca hayranı olan dev cüsseli aktörün, kendisine cezai işlem uygulayan polislere karşı tutumu "örnek" olarak nitelendirildi. Çevredeki kameralara yansıyan görüntülerde, Johnson’ın hiçbir zorluk çıkarmadığı, araçtan inerek memurlarla sakince konuştuğu görüldü. İşlemlerin tamamlanmasının ardından kendisine ceza kesen polisle el sıkışan ünlü yıldız, hiçbir gerginlik yaşanmadan yoluna devam etti.