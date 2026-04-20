Ebru Gündeş'ten 'estetik' itirafı: '10 yaş gençleşmiş miyim?'

Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Gündeş, İstanbul’daki konserinde hem şarkılarıyla hem de samimi açıklamalarıyla geceye damga vurdu. Son dönemde sosyal medya paylaşımlarında yüzündeki değişimle dikkat çeken sanatçı, estetik yaptırdığına dair iddialara bizzat sahneden açıklık getirdi.

ŞAPKALI FOTOĞRAFIN SIRRI ÇÖZÜLDÜ

Gündeş, geçtiğimiz 9 Nisan'da sosyal medya hesabından "Şapkasız çıkmadığımız günler" notuyla bir fotoğraf paylaşmış ve bu kare hayranları tarafından "yüzünde bir değişim mi var?" sorularını beraberinde getirmişti. Haftalar sonra İstanbul'da sevenleriyle buluşan ünlü sanatçı, o dönem neden şapka taktığını ve yüzündeki değişimin nedenini şu sözlerle açıkladı:

"Yarım yüz gerdirme ameliyatı yaptırdım. Nasıl, 10 yaş gençleşmiş miyim?"





HAYRANLARINDAN TAM NOT ALDI

Operasyonun ardından ilk kez bu kadar net bir açıklama yapan Gündeş, estetiğini saklamayarak dürüst davranmasıyla takdir topladı. Sahnede oldukça enerjik ve neşeli olduğu gözlenen sanatçının yeni görüntüsü, dinleyicilerinden büyük alkış aldı.

YARIM YÜZ GERDİRME NEDİR?

Ebru Gündeş’in yaptırdığını belirttiği yarım yüz gerdirme operasyonu, genellikle orta yüz bölgesindeki sarkmaları gidermek ve elmacık kemiklerini belirginleştirmek için tercih edilen, iyileşme süreci klasik yüz gerdirmeye göre daha hızlı olan bir estetik müdahale olarak biliniyor.