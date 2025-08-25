Ece Erken açıkladı: Hande Erçel ve Hakan Sabancı neden ayrıldı?

Evlilikle taçlanması beklenen Hande Erçel ve Hakan Sabancı ilişkisinin ayrılıkla sonuçlandığı iddiaları magazin gündemini salladı. Üç yıldır birlikte olan ünlü çift, sosyal medya hesaplarından paylaştıkları tatil ve keyifli anlarla sıkça gündeme geliyordu. Ancak son olarak İtalya tatiline giden çiftin ilişkisinde kriz yaşandığı konuşuluyor.

Hande Erçel, Instagram hesabından Hakan Sabancı ile olan tüm fotoğraflarını kaldırdı. Bu hareket, ayrılık söylentilerini alevlendirirken, ikiliden henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Arzu Sabancı’nın sosyal medyada yaptığı göndermeli paylaşım da dikkat çekti. Sabancı, “Cehalet, uyku gibidir; seni uyandıran ilk kişiye tepkin kızgınlıktır” ifadelerini kullandı.

Magazin programı ‘Gel Konuşalım’ sunucusu Ece Erken, ayrılığın perde arkasını açıkladı:

“Ağustos ayının başından beri araları kötüydü. Hande Erçel, yeğeni ve kız kardeşiyle tatile çıktığında zaten ayrıydılar, sadece beklediler. Sebep evlilik. Hande Erçel artık evliliği konuşmak istiyor, Hakan Sabancı da yakın evliliğe hazır. Belki bundan dolayı Arzu Sabancı artık istemiyor.”

Öte yandan Hakan Sabancı’nın Erçel ile fotoğraflarını kaldırmaması ve çiftin hâlâ birbirini takip etmesi, “Barışacaklar mı?” yorumlarını gündeme getirdi.