Ece Uslu’dan hayranlarını korkutan haber! Hastaneden paylaştı...

Bir döneme damga vuran Kara Melek dizisiyle hafızalara kazınan, Zerda dizisiyle büyük bir çıkış yakalayan ünlü oyuncu Ece Uslu, son olarak Siyah Kalp adlı yapımda izleyici karşısına çıkmıştı. Dizi final yaptıktan sonra tatile çıkan Uslu, tatil için Çeşme’yi tercih etti. Ancak güzel oyuncunun tatili talihsiz bir kazayla yarım kaldı.

ÇEŞME TATİLİ HASTANEDE BİTTİ

50 yaşındaki Ece Uslu, Çeşme’de deniz ve güneşin tadını çıkardığı sırada paçasına takılıp düşerek yere çakıldı. İlk müdahale Çeşme Devlet Hastanesi'nde yapıldı. Ardından İzmir’de özel bir hastaneye sevk edilen oyuncu, burada acil ameliyata alındı. Ünlü isim geçirdiği operasyon sonrası üç gün hastanede kaldıktan sonra taburcu edildi.

“16 DİKİŞLİ BİR ECE VAR ARTIK”

Ece Uslu, sağlık durumu hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Maalesef görünmez kaza dedikleri türden bir kaza atlattım. Paçama takılıp çivi gibi yere çakıldım. Neyse ki sadece sol tarafımla atlattım meseleyi. İlk müdahale Çeşme’de olduğum için Çeşme Devlet Hastanesi'nde yapıldı, ardından olayın sabahına direkt İzmir'de başka bir hastanede devam edildi ve acil ameliyata alındım. Üç gün hastanede kaldıktan sonra taburcu edildim. Tüm hastane çalışanlarına ve en başta doktoruma çok teşekkür ederim. 16 dikişli, façalı bir Ece var artık. Uzun bir tedavi süreci beni bekliyor ama her şey yolunda ve çok iyiyim. Yanımda olan, arayan, soran herkese çok ama çok teşekkür ederim. Hepinizi seviyorum.”

HAYRANLARINDAN DESTEK YAĞDI

Sosyal medya kullanıcıları ve hayranları, Ece Uslu’nun paylaşımının ardından geçmiş olsun mesajlarıyla ünlü oyuncuya destek yağdırdı. Uzun bir tedavi süreci geçireceğini belirten Uslu, şu anda sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.