Eda Ece ile Şebnem Bozoklu arasında sosyal medya bilmecesi

Oyuncu Eda Ece’nin, meslektaşı Şebnem Bozoklu’yu sosyal medya hesabından takip etmeyi bırakması dikkat çekti. Bu ani hareket, iki oyuncu arasında bir sorun olup olmadığı yönünde soru işaretlerine neden oldu.

Takipten çıkarılmasına rağmen Şebnem Bozoklu’nun Eda Ece’yi takip etmeye devam etmesi, “Neler oluyor?” yorumlarının yapılmasına sebep olurken, Eda Ece konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Kısa süre sonra oyuncudan yeni bir hamle geldi. Eda Ece, Şebnem Bozoklu’yu yeniden takip etmeye başladı. Bu gelişme, ünlü oyuncunun Bozoklu’yu yanlışlıkla takipten çıkardığı şeklinde yorumlandı.