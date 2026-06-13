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Edis'ten yıllar sonra gelen klip itirafı: Annem benim için kredi çekti

Edis'ten yıllar sonra gelen klip itirafı: Annem benim için kredi çekti

13.06.2026 10:55:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Edis'ten yıllar sonra gelen klip itirafı: Annem benim için kredi çekti

Şarkıcı Edis, kariyerinin ilk dönemlerinde yaşadığı maddi zorlukları ve ailesinin kendisine verdiği desteği anlattı. Ünlü sanatçı, hit şarkılarından "Çok Çok"un klibi için annesinin kredi çekmek zorunda kaldığını ilk kez açıkladı.
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Şarkıcı Edis, müzik kariyerinin başlangıç dönemine dair katıldığı bir podcast programında samimi açıklamalarda bulundu. İlk yıllarda ailesinin kendisine büyük bir maddi ve manevi destek sağladığını belirten sanatçı, o dönem yaşanan bilinmeyenleri paylaştı.

"ÇOK ÇOK" KLİBİ İÇİN KREDİ ÇEKİLDİ

Edis, özellikle 2018 yılında yayımlanan ve müzik kariyerinde önemli bir dönüm noktası olan “Çok Çok” adlı şarkısının klip çekim sürecini anlattı. O dönem maddi imkânlarının oldukça sınırlı olduğunu ifade eden ünlü şarkıcı, klip bütçesini karşılayabilmek için annesi Sevil Görgülü’nün kredi çekmek zorunda kaldığını açıkladı.

Ailesinin haklarını ödeyemeyeceğini belirten Edis, şu ifadeleri kullandı:

"Haklarını hiç yemem. Artık bir şeyler oldu, mesela annem, 'Çok Çok' şarkımın klibi için kredi çekti. Onlar bir şey olduktan sonra da varını yoğunu verdiler bana."

Kariyerinin arka planındaki zorluklara değinen sanatçı, ailesinin o süreçte tüm imkânlarını kendisi için seferber ettiğini vurguladı. Bugün popüler müzikte ulaştığı başarıda bu fedakârlıkların çok büyük bir payı olduğunu ifade eden Edis'in bu açıklamaları, sosyal medyada da geniş yer buldu.

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