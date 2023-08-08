Ekonomik kriz oyuncu Aslı Bekiroğlu'nu da vurdu
Nişantaşı’nda görüntülenen Aslı Bekiroğlu popüler tatil bölgeleri Çeşme ve Bodrum’daki yüksek fiyatlardan dert yandı, tatilden erken döndüğünü söyledi.
Türkiye’deki ekonomik kriz dar gelirlinin belini bükerken, ünlü isimler de pahalılığa isyan ediyor.
Çeşme ve Bodrum’da tatil yapan oyuncu Aslı Bekiroğlu “Çok pahalı olduğu için döndüm. Çeşme ve Bodrum’da bir gece dışarı çıkınca canınız sıkılıyor. 1-2 hafta tatil yaptım” ifadelerini kullandı.
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