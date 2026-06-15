Elizabeth Olsen ilk çocuğuna hamile olduğunu duyurdu

"Yenilmezler: Ultron Çağı", "Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı", "Avengers: Sonsuzluk Savaşı" ve "Avengers: Endgame" gibi gişe rekortmeni yapımlardaki rolleriyle tanınan Amerikalı sinema oyuncusu Elizabeth Olsen anne oluyor.

İLK BEBEK HEYECANI

37 yaşındaki başarılı oyuncu, uzun yıllardır birlikte olduğu eşi Robbie Arnett ile ilk çocuklarını beklediklerini kamuoyuyla paylaştı. Geçtiğimiz hafta katıldığı bir etkinlikte hamilelik belirtilerini gösteren bir kıyafetle görüntülenen ve karnını tuttuğu anlar objektiflere yansıyan Olsen'in bu durumu hayranları arasında merak konusu olmuştu. Ünlü oyuncu, yaptığı son açıklamayla iddiaları doğrulamış oldu.





GİZLİCE EVLENMİŞLERDİ

Elizabeth Olsen ile Milo Greene grubunun 34 yaşındaki üyesi, müzisyen Robbie Arnett, yaklaşık üç yıllık birlikteliklerinin ardından Temmuz 2019'da nişanlandıklarını duyurmuştu. Çift, aynı yıl aile arasında düzenlenen gizli bir törenle evlilik kararı almıştı. Yaklaşık 10 yıldır birlikte olan çiftin bebek sahibi olacağı haberi, sanat dünyasında sevinçle karşılandı.