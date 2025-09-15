Elon Musk’ın açıklamaları eski aşkını kızdırdı: 'Bir gün seviyor, ertesi gün nefret ediyor'

Ünlü teknoloji girişimcisi Elon Musk, eski sevgilisi ve üç çocuğunun annesi olan şarkıcı Grimes hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 54 yaşındaki Musk, Kanye West hakkında hazırlanan belgesele konuk olurken, Grimes ile ilişkisine dair konuştu.

Belgeselin tanıtım videosunda Musk, West ile sohbetinde Grimes’ın gerçek adı olan Claire Boucher’den bahsederek, “Claire ‘Seni seviyorum’ diyor. Bir gün sonra, ‘Senden nefret ediyorum’ diyor” ifadelerini kullandı. Bunun üzerine Kanye West, Musk’ın ilişkisini toparlamasına yardımcı olamayacağını belirterek, “Cevaplarım yok. Bunun dışında her şeyin cevabı var” dedi.

Musk ile Grimes’ın ilişkisi 2018’de başlamış, 2022’de ise sona ermişti. Çiftin ilk çocukları X Æ A-Xii Mayıs 2020’de dünyaya geldi. Kızları Exa Dark Sideræl Aralık 2021’de taşıyıcı anne yoluyla doğdu. Küçük oğulları Techno Mechanicus’un doğumu ise çiftin ayrılığından sonra duyurulmuştu.

Ayrılığın ardından ikili arasında velayet krizi yaşandı. Grimes, Musk’ın çocuklarını kendisinden uzaklaştırdığını öne sürerken, Kasım 2024’te yaptığı açıklamada çocuklarından birini beş aydır göremediğini söylemişti. Şubat 2025’te ise şarkıcı, çocuklarından birinin yaşadığı “tıbbi krizi” Elon Musk’ın görmezden geldiğini iddia ederek kamuoyuna çağrı yapmıştı.

Öte yandan Musk’ın, ABD başkanlık seçimleri sürecinde ve başkan seçildikten sonra bir süre Donald Trump’a danışmanlık yaptığı, bu dönemde zamanının çoğunu Beyaz Saray’da geçirdiği ve oğlu X’i de yanından ayırmadığı ortaya çıkmıştı. Grimes ise bu nedenle çocuklarını Beyaz Saray’dan ve kamuoyunun ilgisinden uzak tutmak için yasal yollara başvurduğunu açıklamıştı.