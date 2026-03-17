Elon Musk’ın annesi Maye Musk İstanbul'da

Teknoloji dünyasının zirvesindeki isim Elon Musk’ın annesi, model ve diyetisyen Maye Musk, yeni kitabının tanıtımı kapsamında İstanbul’da okurlarıyla bir araya geldi.

"Bir Kadın Plan Yaparsa" adlı kitabının imza günü için Türkiye'ye gelen 77 yaşındaki Maye Musk'a, Türk moda dünyasının ünlü ismi Tülin Şahin eşlik etti. Şahin, Musk ile bir araya geldiği anları sosyal medya hesabından paylaşarak bu özel buluşmayı takipçilerine duyurdu.





İSTANBUL’DA ERKEN DOĞUM GÜNÜ

19 Nisan’da 78 yaşına girecek olan Maye Musk için İstanbul’daki etkinlikte erken bir doğum günü sürprizi de düzenlendi. Musk, 74 yaşında Sports Illustrated dergisine mayolu poz vererek "en yaşlı kapak kızı" unvanını almış, bu rekoru daha sonra 81 yaşındaki Martha Stewart’a devretmişti.

"O DÜNYANIN DEHASI"

Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Maye Musk, oğlu Elon Musk’ın sadece "zengin" olarak nitelendirilmesini aşağılayıcı bulduğunu ifade etmişti. Musk, Forbes Milyarderler Listesi’nde 839 milyar dolarlık rekor servetiyle zirvede yer alan oğlu için şu ifadeleri kullandı:

"Onu sadece parasal bir değerle tanımlamak doğru değil; bence o dünyanın dehası."

1970 yılında Errol Musk ile evlenen ve 9 yıl sonra boşanan Maye Musk, hayatı boyunca kendi ayakları üzerinde duran bir figür olarak tanındı. Musk’ın dünyanın en zengin insanı olan 54 yaşındaki Elon'un yanı sıra, girişimci Kimbal (53) ve film yapımcısı Tosca (51) adında iki çocuğu daha bulunuyor.