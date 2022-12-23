Emel Sayın koronavirüse yakalandı
Şarkıcı Emel Sayın, sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını duyurdu. Sayın'ın yarın akşam gerçekleştireceği konser de iptal edildi.
Sanatçı Emel Sayın, üç gündür devam eden ağrı ve halsizlik nedeniyle yaptırdığını koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Sayın, Instagram hesabından paylaştığı gönderide yarın akşam çıkacağı konseri iptal etmek zorunda kaldığını bildirdi.
Sayın'ın paylaşımı şu şekilde:
"Sevgili dostlarım, son 3 gündür kendimde hissettiğim ama bugün yarın geçer diye beklediğim halsizlik ve ağrılarım sonucunda bugün yaptırmış olduğum test sonucunda maalesef Covid-19 olduğumu öğrendim. En kısa sürede sağlıklı günlerde buluşmak üzere. Sevgilerimle..."
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